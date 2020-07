Die Polizei hat am Nachmittag das Ergebnis der Obduktion eines 40-Jährigen mitgeteilt. Demnach ist der Mann an einer Überdosis Betäubungsmittel gestorben. Der Obdachlose war am 17. Juli im Postpark in Neunkirchen leblos aufgefunden worden. Er ist das 19. Drogenopfer im Saarland in diesem Jahr.