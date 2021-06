Das Land hat dem Kuseler Impfzentrum aus einem Sonderkontingent 60 zusätzliche Impfdosen für 360 Impfungen mit Biontech zukommen lassen. „Es gab zuletzt weniger Lieferungen, damit können wir wieder etwas aufholen“, berichtet Impf-Koordinator Thomas Danneck. Seit Donnerstag gibt es die technische Möglichkeit, zweifach Geimpften beim Auschecken einen digitalen Impfnachweis zu übergeben. Er kann über einen QR-Code auf das Handy geladen werden. Personen, die bereits in einem Impfzentrum geimpft wurden, erhalten den Code nachträglich per Mail oder auf dem Postweg zugeschickt. Sie müssen dafür nichts unternehmen. Dieser automatisierte Versand soll in zwei Wochen starten.