Nicht weniger als 360 Liter Diesel sind in Jettenbach von Sonntag auf Montag aus zwei Lastwagen gestohlen worden. Die beiden Fahrzeuge standen nach Angaben der Polizei am Osterwochenende im Bereich des Steinbruchs. Die Tankschlösser wurden aufgebrochen. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06382 9110 um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die über das Osterwochenende im Bereich des Steinbruches aufgefallen sind.