Keine Band, keine Familien, keine richtige Feier. So oder so ähnlich könnte man im ersten Moment über die Zeugnisübergabe am Veldenz-Gymnasium Lauterecken denken. Tatsächlich war vieles anders als in den Vorjahren. Schön war’s trotzdem, sagen die Beteiligten.

Die 36 Schüler des Veldenz-Gymnasiums dürfen sich freuen: Sie haben die Hürde Abitur gemeistert. Obwohl die Ausgangslage durch die Einschränkungen der Pandemie keine