Was im Juni 2019 als Leader-Projekt startete, hat sich längst zum Dauerbrenner entwickelt: Am Donnerstag, 23. April, findet in Quirnbacher der 350. Markttag statt. Das bedeutet 350 Mal einkaufen, Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus, ehrenamtlicher Einsatz von Helferinnen und Helfern, geselliges Beisammensein, Informationen und Spaß. Das wöchentliche Angebot umfasst Stände mit Obst, Gemüse, Wurst, Fleisch, Backwaren, Eier, Nudeln und Bastelsachen. Darüber hinaus ist der Bauernladen mit Honig, Marmeladen und Ölen vertreten.

Anlässlich des Jubiläums kommen nun noch ein Stand mit selbstgemachten Likören, der Kuseler Weltladen, ein Second-Hand-Stand und der Kohlbachtaler Drehorgelmusikant dazu. Der Diakom-Infobus ist mit seinem mobilen Beratungsangebot vor Ort. Der Markt findet immer donnerstags ab 14 Uhr am und im Bürgerhaus statt. Kaffee und Kuchen werden gegen Spenden abgegeben.