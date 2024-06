Am vergangenen Samstag fand das von der Firma Fliesen Heidrich in Kusel gesponsorte FHK-Golfturnier auf der Anlage in Baumholder statt. 34 Teilnehmer waren auf der 18-Loch-Runde dabei.

Der longest Drive gelang bei den Damen Svenya Straulini (Fohren-Linden) und bei den Herren Kai Schahn (Baumholder). Den „Nearest to the Pin“ verbuchte Gastspieler Matthias Becker (Hüffler). In der Wertung Brutto männlich siegte Manuel Baltes (Baumholder) vor Gastspieler Christian Günther und Tobias Schäfer (Rückweiler). In der Bruttowertung weiblich ging der erste Platz an Eva Dickes (Baumholder), gefolgt von Svenya Straulini und Marianne Gilcher (Oberalben). In der Nettoklasse A holte sich Tobias Schäfer den ersten Platz vor Kai Drumm (Niederalben) und Richard Carnal (Baumholder). In der Nettoklasse B gewann Dieter Pfeiffer (Gimbweiler) vor Edgar Dickes (Baumholder) und Armin Heinz (Baumholder). In der Nettoklasse C setzte sich Maximilian Baas (Haschbach a.R.) an die Spitze und verwies Straulini und Helmut Letzel (Herschweiler-Pettersheim) auf die Plätze.