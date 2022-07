Einen glimpflichen Ausgang nahm ein Unfall am Freitagabend auf der B420 zwischen Konken und Kusel. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 33-Jähriger – vermutlich infolge von Alkoholeinfluss – kurz vor 20 Uhr mit seinem Auto in Höhe der Einfahrt Bledesbach in den Gegenverkehr. Nachdem er einem ihm entgegenkommenden Auto ausgewichen war, prallte der Peugeot zunächst gegen ein Straßenschild, dann gegen eine Böschung. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten, dass der 33-Jährige Alkohol getrunken hatte. Er wurde zur Dienststelle gebracht und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Laut Polizei wurde niemand verletzt, der Schaden am Auto wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.