Bei der Kontrolle eines 33 Jahre alten Autofahrers in der Nacht auf Donnerstag gab es wenig, was die Polizei hätte nicht beanstanden können. Doch der Reihe nach. Die Beamten wurden durch die auffällige Fahrweise auf das Auto und den Fahrer aufmerksam. Bei der Kontrolle gab es mehrere Hinweise darauf, dass der 33-Jährige nicht mehr in der Lage war, das Auto zu steuern. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Darüber hinaus schlug ein Drogentest positiv auf Amphetamine an, und der Fahrer ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen. Damit nicht genug: Die am Auto angebrachten Kennzeichen wurden zuvor gestohlen. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.