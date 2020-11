Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich im Kreis Kusel am Donnerstag um 32 Fälle auf 839 erhöht. Es gibt außerdem einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich dabei laut Kreisverwaltung um ältere Person aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 19. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Die 32 Neuinfektionen verteilen sich auf die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit 18 Fällen, in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind es sechs, in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein acht. Als Genesen gelten 463 Personen (plus 20). Davon wohnen 221 in der VG Oberes Glantal, 146 in der VG Kusel-Altenglan und 96 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Aktuell sind 357 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 163 in der VG Oberes Glantal, 87 in der VG Kusel-Altenglan und 107 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der aktuelle Inzidenzwert – die Zahl der aktuell infizierten Personen, gerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt im Landkreis Kusel bei 168.