Beim Frontalzusammenstoß eines Transporters und eines Autos auf der B420 bei Odenbach ist ein 32-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz nach 7 Uhr in Höhe des Dämmerhofs. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 20 Jahre alte Transporter-Fahrer auf dem Weg von Odenbach nach Meisenheim, als er auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Sprinter geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal auf einen entgegenkommenden Golf eines 32-Jährigen. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt – auch er wurde vorsorglich in die Klinik gebracht, konnte diese aber nach der Untersuchung wieder verlassen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im fünfstelligen Bereich. Die B420 war während des Einsatzes rund drei Stunden lang gesperrt.