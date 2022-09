An den nächsten zwei Wochenenden finden die 31. Internationalen St. Wendeler Jazztage statt. Ihr Motto lautet: „Prinzip Hoffnung“. Zu Gast sind neun Formationen.

Die Jazztage beginnen Samstag, 10. September, mit einem Prolog im Kurhaus Harschberg: Zu Gast ist das JugendJazzOrchester Saar featuring Kevin Naßhan, am Sonntag tritt das britische Matt Carmichael Quintett auf. Im Saalbau folgen am Freitag, 16. September Zakouska und das Ganna Ensemble. Am Wochenende darauf folgen jeweils Doppelkonzerte. Am Samstag, 17. September, treten Klangcraft featuring H.D. Sauerborn und Adam Ben Ezra auf. Am Sonntag, 18. September, gibt es Jazz for Kids mit Pepe & Speedy, gefolgt von Auftritten des Pablo Martín Caminero-Trios und Heiri Känzig.

Das Programm-Konzept der Veranstalter lautet: Junge Musiker sind im intimen Rahmen beim Prolog zu erleben, Doppelkonzerte im Saalbau sorgen für eine kontrastive Gegenüberstellung. Zum Prolog spielt das Jugendjazzorchester Saar klassischen Bigband-Jazz. Das Matt Carmichael Quintett stehe für stark schottisch geprägten frischen Jazz.

Frankreich trifft Ukraine

Zakouska ist ein Quartett aus Frankreich, das das Publikum mit auf eine Reise zu den Hafenstädten am Mittelmeer führt. Die ukrainische Sängerin Ganna Gryniva vereint mit ihrem international besetzten Quintett im Anschluss die Melancholie der ukrainischen Folklore mit traditionellem Jazz, Klassik und experimenteller Musik.

Klangcraft aus Frankfurt verbinden hypnotische Grooves mit expressiven Kollektivimprovisationen und stehen für unbändige Spielfreude. Adam Ben Ezra wiederum ist ein Kontrabassist aus Israel, der auch seinen Körper beim Spiel einsetzt und auf Youtube aktiv ist.

Spanier und Schweizer

Auch Pablo Caminero aus Spanien spielt Kontrabass und verbindet mit dem ambitionierten Trio-Projekt Al Toque Flamenco und Jazz. Das Heiri-Känzig-Sextet aus der Schweiz entführt das Publikum mit seinem Projekt „Travelin“ schließlich auf eine große Weltmusik-Reise.

Termine und Tickets

www.wndjazz.de; Tickets gibt es auch als Reservierung unter contact@wndjazz.de und an der Abendkasse