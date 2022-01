Nachdem am Wochenende keine Corona-Neuinfektionen gemeldet worden sind, waren es am Montag umso mehr: 31, davon 16 aus dem Oberen Glantal, fünf aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und zehn aus der VG Lauterecken-Wolfstein. Aktuell sind damit 261 Infektionsfälle bei der Kreisverwaltung gelistet. Die Inzidenz bleibt bei 142,1. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz steigt von 2,27 auf 2,42.

Seit der Registrierung des ersten Impfdurchbruchs im Mai vergangenen Jahres sind 512 Impfdurchbrüche verzeichnet worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Das entspreche 29,84 Prozent der seitdem gemeldeten 1716 Neuinfektionen. Im Umkehrschluss: 70,16 Prozent, 1204 Personen, waren nicht geimpft.

Bisher ist die Omikron-Variante im Kreis noch nicht nachgewiesen worden. Laut Kreisverwaltung gab es bislang sieben Verdachtsfälle. In Rheinland-Pfalz gibt es bisher 1320 Omikron-Verdachtsfälle und 102 bestätigte Infektionen der Corona-Variante.

Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilt, wurden im Impfzentrum auf dem Windhof in Kusel bislang 4617 Personen (plus 1557 in der vergangenen Woche) geboostert. In den Arztpraxen im Landkreis wurden insgesamt 16.390 Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Darin enthalten sind auch die Impfungen, die durch die niedergelassenen Ärzte auf dem Windhof verabreicht worden sind.

16.372 Erstimpfungen und 17.738 Zweitimpfungen sind in den Hausarzt- und Facharztpraxen im Landkreis verabreicht worden, davon respektive 20 und 56 in der vergangenen Woche.