Landrat Otto Rubly und der Anwalt des Kreises sollen versuchen, mit Rublys Vorgänger Winfried Hirschberger eine Übereinkunft in Sachen Schadenersatz zu finden. Ansonsten soll der Kreis seinen Ex-Landrat verklagen. Diese einstimmige Entscheidung des Kreisausschusses hat Rubly mitgeteilt.

Mit Spannung war die erste Sitzung eines Kreisgremiums zum Bericht des Rechnungshofes erwartet worden. Der hatte in zahlreichen Punkten die frühere Kreisspitze kritisiert, hatte ihr unter anderem Handeln an den Gremien vorbei und nicht sachgemäße oder gar rechtswidrige Personalentscheidungen vorgeworfen.

Der Rechnungshof hatte ebenfalls gefordert, der Landkreis solle seinen früheren Landrat in Regress nehmen. Allerdings ist ein Teil der Vorgänge bereits verjährt, die zu Schadenersatz führen könnten. Um weiteren Verjährungen zuvor zu kommen, hatte Rubly seinem Vorgänger zum Jahresende 2019 einen bescheid zukommen lassen, mit dem rund 118.000 Euro gefordert werden. Hirschberger hat widersprochen und inzwischen den Kreis verklagt, weil dieser noch nicht über seinen Widerspruch befunden hat.

Der öffentliche Teil der Sitzung verlief unspektakulär. Die Vertreter von SPD, CDU, FDP und AfD schwiegen, einzig FWG-Mann Herwart Dilly und Wolfgang Frey (Grüne) meldeten sich zu Wort, stellten Fragen, ließen die eine oder andere Kritik anklingen an dem, was der Rechnungshof herausgefunden hatte.

Dass alle an diesem Tag auf eine politische Bewertung verzichten und dies dem Kreistag – voraussichtlich am 9. Dezember – überlassen sollten, hatte bereits Landrat Rubly zu Anfang angemerkt. Und er hatte alle darauf hingewiesen, dass sie in der Öffentlichkeit nicht über den vertraulichen Anhang des Rechnungshofberichts reden dürften.

Rubly hatte sich vor allem auf Formalien konzentriert, hatte den Gang der Dinge mit Terminen nachvollzogen. Er widersprach zudem einigen Behauptungen. So sei beispielsweise einer von Hirschbergers engsten Mitarbeitern sehr wohl vom Rechnungshof zu den missratenen Projekten angehört worden. Auch sei es nicht Sache der Kreisverwaltung, dem Rechnungshof zu sagen, mit wem dieser sich zu unterhalten habe. Und eine Strafanzeige gegen Hirschberger gebe es auch nicht.

Der Kreis habe mehrfach mit Hirschberger und seinem Anwalt Kontakt aufgenommen, diesen angeboten, in Ruhe alles zu bereden, wenn diese darauf verzichteten, dass mit Ablauf des Jahres 2019 keine möglichen Forderungen verjähren. Das sei abgelehnt worden. Und: „Nicht nur für alle Bürger des Landkreises, auch für meinen Vorgänger gilt ganz klar, dass meine Tür offensteht. Man muss es nur nutzen.“

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung scheint es lebhafter zugegangen zu sein. Allerdings teilte Rubly nur den einstimmigen Beschluss mit: Die Kreisspitze sowie ihr Anwalt sollten nochmals versuchen, mit Hirschberger und seinem Anwalt eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sei das vor dem Jahreswechsel nicht möglich, ist der Kreis ermächtigt, Hirschberger auf Schadenersatz zu verklagen. Im Raum steht laut Rubly eine Summe von rund 300.000 Euro. Die Klageschrift sei bereits vorbereitet.

Bericht ab Montag öffentlich

Rubly kündigte zudem an, dass der Rechnungshofbericht für sieben Tage ausgelegt wird – ab Montag, 26. Oktober. Zudem steht der Bericht dann auf der Homepage des Kreises.