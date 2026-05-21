Der SC Pachmann Thallichtenberg will mit der Aktion neue Mitglieder finden und Interessierten Einblicke ins Schachspiel und die Vereinsstruktur geben.

In die Welt des königlichen Spiels eintauchen und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen eines Vereins werfen: Dazu lädt der Schachclub Pachmann Thallichtenberg am Freitag, 30. Mai, ab 12 Uhr in die örtliche Mehrzweckhalle ein.

Unter dem Motto „Workshop für alle“ richtet sich die Veranstaltung sowohl an Schach-Neulinge als auch an Interessierte, die mehr über das Vereinsleben im Schachclub Pachmann Thallichtenberg erfahren möchten. Der Workshop gliedert sich in zwei Themenbereiche. Im Abschnitt „Schach für Anfänger“ werden die Grundlagen des Spiels vermittelt. Dazu gehören die Regeln des Spiels, erste Einblicke in Eröffnungen und Taktiken sowie gemeinsames Spielen und Lernen in lockerer Atmosphäre.

Der zweite Teil widmet sich dem Thema „Vereinsleben“. Dabei erklärt der Schachclub unter anderem, wie ein Verein organisiert ist und wie das Vereinsleben abläuft. Außerdem erfahren die Teilnehmer, was bei einer Jahreshauptversammlung passiert, welche Ämter es in einem Verein zu besetzen gibt und was zu einer Tagesordnung gehört. Mit dem Workshop möchte der Schachclub Pachmann Thallichtenberg sowohl neue Mitglieder ansprechen als auch Interessierten die Möglichkeit geben, Schach und Vereinsarbeit näher kennenzulernen. Im Anschluss an den Workshop hält der Schachclub seine Jahreshauptversammlung ab, danach feiert er seine Meisterschaft in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga.