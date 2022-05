Knapp 30 Jugendliche haben am Sonntag in Brücken das Sakrament der Firmung in Brücken erhalten. Der Speyerer Bischoff Karl-Heinz Wiesemann übernahm zu diesem Anlass die Salbung.

Im Gottesdienst, an dem auch der Kuseler Dekan Michael Kapolka teilnahm, salbte Wiesemann die jungen Leute mit dem Öl Chrisam, legte ihnen die Hand auf und sagte: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“

Mit der Firmung bestätigen die Firmlinge ihre Taufe und ihre Verbindung zu Gott und der katholischen Kirche. Das Sakrament gilt in der katholischen Kirche als letzter Schritt zur vollen Aufnahme in die christliche Gemeinschaft. Der Begriff „Firmung“ kommt vom lateinischen „confirmare“ und bedeutet festmachen oder bestätigen. Die Firmlinge sind meist im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren. Anschließend hatten die Familien Gelegenheit, den Bischof vor der Kirche zu treffen.