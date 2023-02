Mit seinem Stadtgeländewagen hat ein 29-Jähriger am Montagnachmittag zwei Autos auf der B270 bei Kreimbach-Kaulbach aufeinander geschoben. Wie die Polizei mitteilt hielten sie dort, weil der vordere 30-jährige Fahrer mit seinem Seat nach links zur Tankstelle abbiegen wollte. Hinter ihm hielt ein 65-jähriger Ford-Fahrer an. Der 29-Jährige erkannte das zu spät und prallte so heftig auf den Ford auf, dass der auf den schon abbiegenden Seat geschoben wurde. Alle drei Autos wurden beschädigt, zwei waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.