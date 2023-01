Manuela Müller-Oberinger hatte zum Spendenlauf für ihre Patientin Sybille Jung aus Waldmohr aufgerufen und 176 Teilnehmer kamen ins Stadion, um für die seit einem Moped-Unfall unterschenkelamputierte 57-Jährige Spenden zu sammeln.

Die Teilnehmerzahl des Spendenlaufs „Lasst Sybille laufen“ im Waldmohrer Stadion übertraf die Erwartungen der Initiatorin Manuela Müller-Oberinger. Sie hatte mit lediglich 100 Läufern gerechnet. „Wenn die kommen, wären wir sehr zufrieden“, hatte sie im Vorfeld erklärt. Der Erlös des Spendenlaufes soll helfen, eine spezielle Sportprothese für die Waldmohrerin Sybille Jung zu finanzieren, damit sie dem Laufsport nachgehen und voraussichtlich noch in diesem Jahr einen Marathon bewältigen kann. Jung hatte sich vor über 36 Jahren bei einem Moped-Unfall so schwer verletzt, dass ihr der linke Unterschenkel amputiert werden musste. Als Sponsor des Stadionlaufs wurden die Stadtwerke Homburg gewonnen. Für die Teilnehmer galt, je mehr Runden absolviert werden, umso mehr füllt sich der Spendentopf. Die 176 Teilnehmer ließen sich dadurch offenbar besonders motivieren, denn sie liefen am Samstag insgesamt 2841 Runden.

Die jüngste Teilnehmerin wurde im Kinderwagen geschoben und war nur ein paar Monate alt. Der älteste Teilnehmer war über 80 Jahre alt und mit dem Rollator auf der Bahn unterwegs. Zwei Läufer steuerten je 77 Runden bei, was einer Lauflänge von 30 Kilometern entspricht. Sieben Sportler liefen einen Halbmarathon mit über 50 Runden. Zu dem Erlös aus den zurückgelegten Runden kommen noch die Einnahmen aus dem Verkauf von Backwaren und Getränken hinzu, die von örtlichen Unternehmen gestiftet wurden. Durch die Aktion kamen laut Müller-Oberinger 3176 Euro zusammen.