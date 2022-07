Marihuana, Amphetamine und Ecstasy fand die Polizei am späten Freitagabend bei einem 28-Jährigen in Nußbach. Eine Streife haben den Fußgänger kontrolliert, weil der sich in verdächtiger Weise in der Oberdorfstraße bewegt habe, informieren die Beamten. Neben den Betäubungsmitteln hatte er auch Konsumutensilien dabei. Der bereits mit ähnlich gelagerten Delikten vorbelastete Mann muss sich nun erneut einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stellen, erklärt die Polizei.