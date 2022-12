In Fernsehserien und in der Umgangssprache wird die Polizei häufig als „dein Freund und Helfer bezeichnet“. Dass die Hilfsbereitschaft der Beamten nicht grenzenlos ist, zeigt ein Fall aus dem Kreis Kusel. Ein 28-Jähriger hat sich am Mittwochabend bei der Polizeiinspektion Lauterecken gemeldet und um einen Transport nach Speyer gebeten. Zuvor hatte ihn seine nächtliche Bekanntschaft vor die Tür gesetzt, sodass „er mittellos im Kreis Kusel gestrandet war“, teilte die Polizei mit. Die Beamten lehnten die Bitte nach einem Blaulicht-Taxi gen Speyer ab. Der 28-Jährige musste dennoch nicht die ganze Nacht im Kreis umherirren: Der Vater des Mannes organisierte ein Zugticket, sodass der Sohnemann die Heimfahrt an den Rhein antreten konnte.