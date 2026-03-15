Die katholische Kirche in Dunzweiler wird geschlossen. Darüber wurde bei einer Versammlung informiert. Es wird nicht das einzige Gotteshaus bleiben, das bald keines mehr ist.

Rund 40 Besucher sind am Donnerstagabend zu einer Gemeindeversammlung in die katholische Kirche nach Dunzweiler gekommen. Einziges Thema: die bevorstehende Schließung. Die Pfarrei St. Christophorus mit Sitz in Kübelberg trennt sich aus finanziellen Gründen von der Kirche.

Als er 2018 nach Kübelberg kam, habe die Pfarrei noch gut 7500 Mitglieder gezählt, schilderte Dekan Michael Kapolka. Inzwischen seien es noch 6180. „Wir werden weniger“, bedauerte er. Jährlich verliere die Pfarrei rund 200 Personen. Auch das Ehrenamt schrumpfe. Der Gottesdienstbesuch liege zwar mit drei Prozent im Schnitt, sei aber doch gering. So würden in Dunzweiler zu den alle zwei Wochen stattfindenden Gottesdiensten jeweils acht Besucher gezählt, wenn es viele seien, auch mal zwölf, ergänzte Erwin Dilk, Vorsitzender des Pfarreirates. Dabei zählt der Kirchenraum 240 Sitzplätze sowie weitere 30 auf einer Empore.

Kirche in Schmittweiler steht auch vor dem Aus

Die Pfarrei hatte zuvor ein Gebäudekonzept erstellt, erläuterte Kapolka. Darin seien die kirchlichen Gebäude nach finanziellen sowie nach pastoralen Aspekten in ihrer Bedeutung bewertet worden. Sowohl die Kirche St. Ägidius in Dunzweiler als auch die Kirche in Schmittweiler kamen demnach auf die letzten Plätze. Nach Angaben von Monika Dellwo vom Pfarreirat ist der Unterhalt der Kirche in Dunzweiler zu kostenintensiv. Im Gegenzug zur Schließung wolle die Pfarrei Schwerpunkte setzen, an denen sie das kirchliche Leben vertiefen wolle.

Spardruck gebe es zudem durch rückläufige Kirchensteuereinnahmen und weniger Mittel vom Bistum, ergänzte der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, Michael Wilhelm. Es gebe keine Kirchenstiftung mehr, die über das notwendige Vermögen verfüge, die Gebäude zu unterhalten, sagte er. „Die Grenzen der finanziellen Möglichkeiten sind erreicht. Wir müssen reagieren“, machte Wilhelm deutlich. Ein Ende der finanziellen Not sei auch nach einem möglichen Verkauf der Kirchen in Dunzweiler und Schmittweiler nicht erreicht, ließ er wissen.

Sanierungsstau und Pflegebedarf

Erwin Dilk, Vorsitzender des Pfarreirates, hatte zuvor über die Historie der 1964 geweihten Kirche referiert. Bis zum Bau und auch danach hätten sich die Katholiken im Ort äußerst spendabel gezeigt, berichtete er. Fünf Pfarrer haben nach seinen Angaben in dieser Kirche gewirkt, es habe zweimal pro Woche Gottesdienst sowie zahlreiche schöne Aktivitäten gegeben, blickte er zurück. Nach einer umfassenden Instandsetzung 1992 gebe es inzwischen wieder Sanierungsbedarf. Bei starkem Regen dringe Wasser in die Sakristei ein, Fenster seien zu erneuern, Elektroanlage und Heizung seien nicht auf dem neuesten Stand. Als pflegeintensiv bezeichnete er das 6800 Quadratmeter große Kirchengelände.

Kritische Fragen gab es vonseiten der Besucher nicht. Eine Frau wollte wissen, was mit dem Inventar geschieht, eine andere Frau fragte, ob das Geläut erhalten werden kann. Der Prozess zur Profanierung werde nun eingeleitet, erläuterte der Dekan. Bei einem letzten Gottesdienst werde die Kirche dann entweiht. Anschließend werde versucht, das Gebäude zu verkaufen.

Idee für die weitere Nutzung schon im Raum

Das Ende des kirchlichen Lebens bedeute die Schließung aber nicht, betonte Kapolka. Möglicherweise gebe es in Dunzweiler einen anderen Ort, wo sich Katholiken treffen könnten. Auch wolle sich die Pfarrei bemühen, nicht mobile Kirchgänger zu unterstützen. Laut Kapolka gibt es für das Kirchengebäude eine „Idee für ein soziales Projekt“. Mehr könne er allerdings noch nicht dazu sagen.

Auch Ortsbürgermeister Volker Korst weiß auf Nachfrage der RHEINPFALZ darüber nicht mehr. Bei einem Besitzerwechsel bekundete er Interesse, die bisher genutzten Versammlungsräume unterhalb der Kirche weiterhin nutzen zu dürfen. Denn aus Brandschutzgründen fehle derzeit ein größerer Raum für die rund 850 Einwohner der Gemeinde. Zur katholischen Pfarrei St. Christophorus gehören die Kirchengemeinden Breitenbach, Brücken, Ohmbach, Dunzweiler, Kübelberg, Sand, Elschbach und Waldmohr mit insgesamt zehn Kirchen.

Termin

Am Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr, findet die nächste Gemeindeversammlung in der katholischen Kirche in Schmittweiler statt.

