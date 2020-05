Der Landkreis Kusel erhält für die Erneuerung der Brücke über den Rötelbach zwischen Buborn und Hausweiler im Zuge der Kreisstraße 37 eine Zuwendung in Höhe von 263.000 Euro. Das hat Verkehrsminister Volker Wissing am Mittwoch mitgeteilt. Das in die Jahre gekommene Brückenbauwerk über den Rötelbach soll heutigen Anforderungen entsprechend ausgebaut werden. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau weiter mitteilt, werde der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid für den Bestandsausbau in den kommenden Tagen versenden.