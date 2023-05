Da staunte ein Autofahrer am Samstagmorgen nicht schlecht, als er zu seinem geparkten Wagen kam. Nach Angaben der Polizei hatte ein Betrunkener eine Scheibe eingeschlagen. So weit, so gewöhnlich: Allerdings war die Suche nach dem Täter schnell erfolgreich. Denn der 26 Jahre alte Mann machte im Fahrzeug ein Nickerchen. Der Mann sei erheblich alkoholisiert gewesen und sei nach der Feststellung seiner Personalien von seiner Großmutter abgeholt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.