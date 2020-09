Der 255 Millionen Jahre alte versteinerte Fußabdruck eines Pareiasauriers, der im Juli in der Nähe von Landau gefunden wurde, wird ab dem Wochenende in der Dauerausstellung des Urweltmuseums Geoskop auf Burg Lichtenberg zu sehen sein. Dies teilte Museumsleiter Sebastian Voigt mit. Voigt hatte die Leitung der wissenschaftlichen Ausgrabung an der Fundstelle nahe der Eschbacher Madenburg. Die Fährte war zuvor von einem Geologen aus Schweigen während einer Wanderung entdeckt worden. Es handelt sich um den ersten Nachweis der ausgestorbenen Pareiasaurier in Deutschland. „Pünktlich zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag kann der Fund nun besichtigt werden“, sagt Voigt. Der bundesweite Tag des offenen Denkmals findet Corona-bedingt 2020 nur virtuell statt, das Urweltmuseum ist mit Hygieneauflagen täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kleingruppenführungen sind nach Anmeldung möglich.