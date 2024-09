Der Billardclub PBC Domino Kusel bekommt 2500 Euro Fördermittel. Der Landessportbund belohnt den Verein damit für sein Engagement im Nachwuchsleistungssport.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Bäm Plopp Bomm“ wird eine Gewinnsumme von insgesamt 62.500 Euro ausgeschüttet, die aus Erträgen der GlücksSpirale stammt. Der Schwerpunkt der jährlichen Förderung lag laut Landessportbund in diesem Jahr auf Sportarten und Disziplinen, die bei den World Games 2025 – der internationalen Sportveranstaltung für die nicht-olympischen Sportarten – vertreten sind. Domino Kusel hatte sich mit seinem Jugendcamp beworben, das der rheinland-pfälzische Billardverband regelmäßig bei ihm veranstaltet – das nächste Mal in zwei Wochen. Das Fördergeld wird nach Auskunft von Stefan Stahlbusch vom PBC in Kugeln und neue Bezüge für die Billardtische fließen, die alle drei bis vier Jahre erneuert werden müssen.