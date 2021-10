Die Fördergemeinschaft Streuobst Pfalz feiert ihr 25-jähriges Jubiläum am Sonntag, 10. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in der Kurpfalzhalle in Nanzdietschweiler. Es gibt eine Schau mit alten Obstsorten. Besichtigt werden können auch zwei Obst-Auflesemaschinen – eine kleinere handgeführte und ein größerer Selbstfahrer. Zudem wird eine Obstsorten-Bestimmung von Experten angeboten.