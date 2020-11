„Einfach falsch eingeschätzt“ hat am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer ein Überholmanöver auf der B420. Wie die Polizei mitteilt, war im Bereich von Vermessungsarbeiten ein Lastwagen etwas nach links ausgeschert, um mit ausreichendem Sicherheitsabstand an den Arbeitern vorbeizufahren. Ein 25-jähriger Autofahrer habe ihn aber gerade überholen wollen und habe beim Erkennen der Situation die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei krachte er in Höhe des Bärenhofes in einen Abgrenzungszaun neben der Fahrbahn, sowie gegen das Fahrzeug der Vermessungsfirma. Er bliebt unverletzt.