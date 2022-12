Dem Landesuntersuchungsamt in Mainz sind am Montag für den Landkreis Kusel 25 durch einen PCR-Test bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Derzeit sind Kreis 377 aktive Corona-Fälle registriert. Positive Selbsttests, die nicht mit einem PCR-Test bestätigt werden, fließen nicht in die Statistik ein. Der Inzidenzwert liegt unter Einberechnung der hier gemeldeten US-Militärangehörigen bei 107,2. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Montagnachmittag, ein Corona-Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen des Divi-Intensivregisters hervor.