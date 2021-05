Vor Pfingsten ist die Anzahl der Schnelltests in den zehn Testzentren des Landkreises deutlich nach oben gegangen. Statt knapp 2000 in der Vorwoche sind vor und an den Feiertagen insgesamt 2374 Schnelltests gezählt worden. Allerdings waren nur vier von ihnen positiv. Die Ergebnisse von Schnelltests gehen nicht in die Inzidenzberechnung ein. Wer positiv ist, muss sich allerdings einem PCR-Test unterziehen. Zahlen zu den privat betriebenen Schnelltests liegen nicht vor.

Die Anzahl der PCR-Tests ist derweil weiter gefallen. In der vergangenen Woche zählte die Kreisverwaltung hier nur noch 68 Abstriche in der Fieberambulanz auf der Kuseler Marktwiese. Seit Beginn der Testungen vor mehr als einem Jahr waren es 9188 PCR-Tests.