Im Westpfalz-Klinikum Kusel ließen sich am Samstag 230 von insgesamt 650 Ärzten und Pflegekräften gegen Corona impfen. Da laut Krankenhaus-Regionaldirektor Reiner Beck nicht mehr Impfstoff zur Verfügung stand – die jetzigen Dosen hatte der Landkreis als Sonderkontingent beim Land beantragt –, musste in Abstimmung mit der Ärzteschaft und dem Betriebsrat eine Auswahl getroffen werden. Bevorzugt wurden Mitarbeiter, die mit Coronapatienten in Kontakt kommen. Nach Angaben Becks hat das Kuseler Krankenhaus aktuell fünf Patienten, die an Corona erkrankt sind. Zwei davon befinden sich auf der Intensivstation. Die Impfungen waren freiwillig. 70 Prozent der Mitarbeiter haben sich zu dem Schritt entschlossen.