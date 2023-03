Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Wolfstein und Hefersweiler am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Autofahrer in einer Rechtskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit zu nah an die Fahrbahnmitte. Die Fahrerin des entgegenkommenden Linienbusses konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Unfall kam. Das Auto des 23-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls rückwärts in die Böschung geschoben. Der Bus, der sich auf einer Leerfahrt befand, prallte gegen die Schutzplanke. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme zwei Stunden lang gesperrt.