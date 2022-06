Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall auf der B423 schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann mit seiner Maschine am Ortsausgang in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam erst nach rund 50 Metern in einem Feld zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt.