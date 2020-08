Aus Mainz gibt es 216.000 Euro für Krottelbach. Innenminister Roger Lewentz teilte am Freitag mit, dass die Gemeinde einen Zuschuss aus dem rheinland-pfälzischen Dorferneuerungsprogramm erhält. Mit dem Abriss alter Bausubstanz sei die Chance verbunden, neues Bauen und Wohnen im Ortskern zu ermöglichen. Gerade für junge Familien mit Kindern solle ein attraktives Wohnumfeld mitten im Ortskern realisiert werden. Die Gemeinde hat in der Ringstraße vier Häuser gekauft, die nun abgerissen werden sollen. Was genau dort entsteht, soll mit möglichen Investoren erst besprochen werden. Die Gesamtabrisskosten sind mit 360.000 Euro kalkuliert. Schwerpunkte der Dorferneuerung des Landes sind vor allem Projekte in den Ortskernen, die Impulse geben, um die Ortsmitte neu zu beleben oder als Mittelpunkt des dörflichen Lebens zu erhalten. Dazu gehören die Sanierung und neue Nutzung der Bausubstanz genauso wie die Sicherung der Grundversorgung.