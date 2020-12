Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt am Freitag um 21 auf aktuell 961. Es gibt zwölf neue Fälle in der VG Oberes Glantal, zwei sind es in der VG Kusel-Altenglan und sieben in der VG Lauterecken-Wolfstein. Die Zahl der als genesen geltenden Personen steigt um 17 auf 629. Davon leben 282 in der VG Oberes Glantal, 199 in der VG Kusel-Altenglan und 148 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Die Zahl der an oder in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 31. Aktuell gibt es 301 aktive Infektionsfälle, davon 166 in der VG Oberes Glantal, 57 in der VG Kusel-Altenglan und 78 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der aktuelle Inzidenzwert – die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt bei 122,5. Rechnet man die im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit, sinkt der Inzidenzwert auf 115,9.