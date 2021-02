Leicht verletzt wurde ein 21 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am Montag auf der Landstraße zwischen Kusel und Bledesbach. Gegen 13 Uhr verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug – die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs war. Zunächst touchierte das Auto eine Leitbarke auf der rechten Spur. Der 21-Jährige versuchte gegenzulenken. Die Folge: Das Auto kam nach links von der Straße ab und blieb erst in der angrenzenden Böschung stehen. Laut Polizeibericht wurde der 21-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto wird auf 5000 Euro geschätzt.