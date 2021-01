Dass es keine gute Idee ist, die Polizei anzulügen, musste ein 21-Jähriger in Rothselberg feststellen. Der Mann wurde von einer Streife der Lauterecker Polizei kontrolliert und gab dabei an, seinen Führerschein zu Hause zu haben. Die Beamten trauten dem 21-Jährigen nicht und überprüften seine Angaben. Dabei stellte sich heraus, dass er zuvor schon mehrfach ohne Führerschein aufgefallen war. Sein Wagen musste er daraufhin an Ort und Stelle stehen lassen. Wie die Polizei weiter berichtet, muss der 21-Jährige nun mit weiteren „erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen“ rechnen.