Als ein 21-Jähriger mit seinem Ford am Sonntag kurz nach 21 Uhr auf der B420 von Rammelsbach nach Altenglan gefahren ist, hat er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und wurde wieder ein Stück zurückgeschleudert. Das teilte die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Der Mann wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Westpfalz-Klinikum nach Kusel gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei Kusel auch die Feuerwehren Rammelsbach und Altenglan. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden.