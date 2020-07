Eine 21-jährige Autofahrerin hatte bei einem Unfall am Dienstagnachmittag Glück im Unglück. Wie die Polizei berichtet, geriet die junge Autofahrerin aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen in die Leitplanke. Sie sei bei dem Unfall zwar nicht verletzt worden, jedoch „psychisch sehr angespannt“ gewesen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Außerdem sei der 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden, da der Verdacht bestand, dass von ihr eingenommene Medikamente die Fahrtüchtigkeit beeinflusst haben könnten.