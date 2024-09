Der Saisonstart verlief verhalten, nur langsam trauten sich die Menschen im Kreis Kusel ins kühle Nass. So mies das Wetter sich anfangs präsentierte, so sehr spielte es den Schwimmbadbetreibern später in die Karten.

Die heißen Tage sind vorbei. Die ersten Blätter färben sich gelb und rötlich, fallen von den Bäumen und werden vom Herbstwind auf die Straßen getragen. Die Freibäder im Kreis Kusel sind seit Mitte September geschlossen. Planschen im Becken, sich in der Sonne bräunen – es werden einige Monate vergehen, bis das wieder möglich ist. Vielleicht spielt das Wetter dann ja besser mit als 2024? Denn im abgelaufenen Jahr hat es so manche Schwimmbadbilanz ein wenig eingetrübt. Ähnlich wie schon im Jahr zuvor.

Erfreulich: Kioske und Schwimmkurse

„Viel Regen und niedrige Temperaturen schreckten die Badegäste teilweise ab“, erklärt Gina Rupertus von der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Das sei allerdings nur zu Beginn so gewesen. Ein Minus von 1250 Gästen im Vergleich zum Vorjahr hat das Schwimmbad in Wolfstein letztlich verzeichnet: 25.685 Badegäste haben das Freibad Königsberg besucht.

Die 10.385 Besucher im Rüllbergbad bei Grumbach dagegen bedeuteten ein kleines Plus. 670 Gäste mehr als im Jahr 2023 waren es. Gerade die richtig heißen Monate im Sommer sorgten für einen Aufschwung. Alles in allem seien die Zahlen durchaus zufriedenstellend, sagt Rupertus. Besonders erfreulich sei, dass beide Kioske wieder bewirtet und in den Freibädern Kinderschwimmkurse angeboten wurden. Das sei nicht immer der Fall gewesen.

Keine Tageskasse in Matzenbach

Das Freibad in Waldmohr blieb wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten in dieser Saison geschlossen. „Die voraussichtliche Dauer der Umbauarbeiten beträgt circa zwei Jahre“, teilt Isabelle Linn, zuständige Sachbearbeiterin für Tourismus, Kultur und Städtepartnerschaft bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, mit. Getan hat sich bislang allerdings noch nichts.

Das Solarfreibad Matzenbach im Ortsteil Gimsbach war bis zum 8. September geöffnet. Mit zusätzlichen Aktionen wie dem Nachtschwimmen, das sich immer großer Beliebtheit erfreue, seien die Besucherzahlen „relativ gleichbleibend“ gewesen, teilt Ortsgemeinderatsmitglied Andrea Müller mit. Genaue Zahlen sind laut Andreas Willig, erster Beigeordneter, noch keine bekannt. Man mache gerade die Abrechnung. Laut Müller gibt es im Freibad keine Tageskasse mehr. „Viele Besucher kaufen Saisontickets. Davon waren einige jeden Tag gekommen, werden aber letztendlich nicht erneut registriert.“

Fast 14.000 Besucher mehr als 2023 im Vitalbad

Erfreuliche Zahlen vermeldet Jessica Bennoit, Geschäftsführerin der Vitalbad GmbH. So seien es im Sport- und Freizeitbad Altenglan bis zum Ende der Freibadsaison am 15. September 25.842 Besucher gewesen. Eine eindeutige Steigerung zum Vorjahr, in dem es 20.175 Besucher waren. Im Schwimmbad in Bosenbach stieg die Besucherzahl von 5549 auf 7360. Im Vitalbad in Kusel waren es fast 14.000 Gäste mehr: 42.050 nach 28.902 im Vorjahr. „Trotz des teilweise schlechten Wetters verzeichneten wir eine zufriedenstellende und steigende Besucherzahl in unseren Bädern“, sagt Bennoit. „Dazu hat das Wetter in der zweiten Sommerhälfte beigetragen und die finanziellen Verluste der ersten Saisonhälfte ausgeglichen.“

Das Hallenbad befindet sich derzeit in Revision. Außerdem stehen Wartungs- und Reinigungsarbeiten an. Die geplante Wiedereröffnung ist am Donnerstag, 3. Oktober. Ab der Wintersaison soll es laut Bürgermeister Stefan Spitzer auch Zeitkarten geben.

Info

Öffnungszeiten Hallenbad: Montag: nur für Schulen und Vereine; Dienstag und Donnerstag: 7 bis 21.30 Uhr; Mittwoch und Freitag: 10 bis 21.30 Uhr; Samstag: 10 bis 18 Uhr; Sonn- und Feiertag: 8 bis 18 Uhr.