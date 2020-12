Die Volksbank Glan-Münchweiler hat ihrer Sitzgemeinde 2000 Euro gespendet. Den Spendenscheck übergab Mitarbeiterin Catherine Seiler am Samstagvormittag an Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm. Die Voba unterstützt in diesem Jahr alle Ortsgemeinden mit Filialstandorten bei nachhaltigen Projekten. Glan-Münchweiler entschied sich, Hecken und Bäume in seinem Park in der Nähe des Kindergartens zu pflanzen. Kurz nach der Scheckübergabe machten sich der Ortsbürgermeister und mehrere Helfer an die Arbeit, um den Park zu verschönern. Aktuell läuft noch eine Crowdfundingaktion der Volksbank, mit der ein Multifunktionsnetz für Sportaktivitäten in dem Park finanziert werden soll.