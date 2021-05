Hochbeete, Vogelhäuschen, Naschgarten und Matschküche – so wurde die Spende der Volksbank Glan-Münchweiler in Höhe von 2000 Euro im Waldkindergarten Schönenberg-Kübelberg investiert. Den symbolischen Spendenscheck hat Christof Dahl, Leiter der Volksbank-Filiale in Schönenberg-Kübelberg (links), an Kita-Leiterin Christina Geimer-Junker und Ortsbürgermeister Thomas Wolf überreicht. Um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben, hat die Volksbank in allen Ortsgemeinden, in denen sie eine Filiale betreibt, eine Spende von 2000 Euro für ein nachhaltiges Projekt innerhalb der Gemeinde reserviert.