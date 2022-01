Brücken. Zwei Monate standen die Bagger still. Seit Freitag gehen die Abrissarbeiten in der Hauptstraße in Brücken weiter. Laut Ortsbürgermeister Pius Klein werden die Arbeiten voraussichtlich in zwei Wochen abgeschlossen sein. Für ihn geht damit eine nervenaufreibende Zeit zu Ende.

Wie Ortsbürgermeister Klein berichtet, war schon vor sechs Jahren das Wertgutachten für die beiden Häuser mit den Hausnummern 69 und 71 beschlossen worden. Für das Anwesen Nummer 71 ging der Verkauf innerhalb weniger Wochen über die Bühne. Für das Nachbarhaus, ehemals „Blumen Ganter“, hatte der Eigentümer, die Sparkasse Heidelberg, zunächst unrealistische Preisvorstellungen. Es zogen anderthalb Jahre ins Land, bis es ins Eigentum der Ortsgemeinde überging. Anschließend zeigte ein Investor an dem Anwesen – er habe es erhalten und sanieren wollen. Doch es blieb beim Vorhaben, das Interesse schwand. Nach zwei Jahren musste die Ortsgemeinde erneut Pläne entwerfen, was mit der Freifläche geschehen soll.

Ruhelose Zeit

Auch bei den Abrissarbeiten kam es zu Verzögerungen: Kurz nach Beginn der Arbeiten gab es an einem Bagger einen Defekt. Nach der Reparatur wurde ein Bauarbeiter krank, und danach stand schon Weihnachten vor der Tür, zählt Klein auf. Anschließend hatten die Deponien geschlossen und die Fortsetzung der Arbeiten verzögerten sich weiter.

Ortsbürgermeister Klein fand in dieser Zeit keine Ruhe: „Tagtäglich gingen bei der Verwaltung und bei mir Anrufe ein“, berichtet er. Passanten, die auf die Baustelle aufmerksam geworden waren, waren an den Abbruchsteinen und dem Holz interessiert und wollten es mitnehmen.

Das Betreten der Baustelle habe er aber nicht zulassen können. „Bei einem Unfall hätte die Ortsgemeinde für den Schaden gehaftet“, berichtet Klein. Jetzt freut er sich, dass die beiden Häuser in absehbarer Zeit dem Erdboden gleichgemacht sind und die Arbeiten zum Anlegen der 20 neuen Parkplätze beginnen können.