Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich im Kreis Kusel von Sonntag auf Montag um 20 erhöht. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Corona-Virus. Damit steigt die Zahl der verstorbenen Personen auf elf. Das hat die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt.

In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal gibt es 15 neue Fälle (insgesamt 359), in der VG Kusel-Altenglan zwei (223) und drei in der VG Lauterecken-Wolfstein (200). Als Genesen gelten 367 Personen (VG Oberes Glantal 169, VG Kusel-Altenglan 125, VG Lauterecken-Wolfstein 73). Insgesamt sind 782 Coronafälle bestätigt. Aktuell sind 404 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 185 in der VG Oberes Glantal, 97 in der VG Kusel-Altenglan und 122 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Kusel beträgt 168,0.

