Für viel Aufsehen sorgte am Samstag eine Autoschlange besonderer Fahrzeuge im Landkreis. Der „1. Caterham und Lotus Seven Club in Deutschland“ war mit 20 Autos auf seiner dreitägigen Pfalztour unterwegs und machte auch auf dem Potzberg Station, wo die Freunde besonderer Fahrzeuge sich im Wildpark die Greifvogelschau ansahen.

Der Lotus Seven ist ein zweisitziges, offenes Sportwagenmodell des britischen Automobilherstellers „Lotus Cars“. Der Lotus Seven wurde in den Jahren 1957 und 1972 produziert. Unter den Fahrzeugen auf der Pfalztour war nach Angaben des saarländischen Lotus-Seven-Besitzers Dirk Zimmerschied lediglich ein Originalfahrzeug. Die anderen seien Nachbauten.

Der Lotus-Seven-Club war schon zum zweiten Mal in der Pfalz unterwegs. Spaß machten die Fahrten durch schöne Landschaften besonders mit den offenen Autos. Wegen des sonnigen Wetters müsse aber aufgepasst werden, dass man sich keinen Sonnenbrand zuziehe. Eine Kopfbedeckung sei daher unabdingbar, sagte Zimmerschmied.