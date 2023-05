Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pfalzklinik für Psychiatrie ist seit 2001 mit einer Außenstelle in der Kreisstadt vertreten. Bis zu 24 Patienten kann in der Tagesklinik im Weibergraben geholfen werden. Die Nachfrage ist so groß, dass eine Warteliste geführt werden muss.

Menschen mit psychischen Problemen können seit 20 Jahren in Kusel die Tagesklinik besuchen. Längst haben sich die Anwohner daran gewöhnt – von „Bekloppten“ spricht