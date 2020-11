Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, musste eine 20-Jährige am Mittwochnachmittag um 15.45 Uhr so heftig bremsen, dass sie an der Anschlussstelle Kusel die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen die Schutzplanken prallte. Laut Polizei hatte ein noch unbekannter Autofahrer beim Überholen ohne erkennbaren Grund den Fahrstreifen gewechselt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 22.000 Euro.