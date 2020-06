In Lebensgefahr schwebt eine junge Frau nach einem Unfall mit ihrem Auto. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, kam die 20-Jährige, die am Mittwoch kurz nach 13 Uhr mit ihrem Auto auf der B 423 von Glan-Münchweiler nach Henschtal unterwegs war, in Höhe der Autobahnbrücke der A 62 nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrmals einen Abhang hinunter und blieb schließlich nach einem Kontakt mit dem Brückenpfeiler etwa 25 Meter unterhalb der Straße auf dem Dach liegen. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde die lebensgefährlich verletzte Frau mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.