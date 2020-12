Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, hat Nils einen Adventskalender vorbereitet. Welche Bräuche und Traditionen haben eigentlich andere Länder zur Weihnachtszeit?

Ich habe mir mal angesehen, welche weihnachtlichen Traditionen andere Länder haben und da gibt es allerhand Lustiges. Auf Island, einer Insel ganz hoch im Norden Europas, sind die Winter sehr kalt und dunkel, daher machen es sich die meisten Isländer zuhause gemütlich und lesen viel. Zum Fest gibt es eine wahre Bücherflut, oft dazu mit Schokolade. Dann wird in der Weihnachtsnacht gelesen und genascht, was das Zeug hält. Norweger verstecken an Weihnachten ihre Besen. Nicht, weil niemand putzen soll, sondern um zu verhindern, das verrückte Geister und Hexen damit durch die Gegend düsen. Düsen ist auch in Venezuelas Hauptstadt Caracas angesagt. Dort wird auf Rollschuhen zur Christmette gefahren.

In Teilen Italiens werden die Kinder nicht nur am Nikolaustag und dem 25. Dezember beschenkt, sondern auch noch am sechsten Januar von der Weihnachtshexe, der „Befana“. Da sie nicht direkt den Heiligen Drei Königen und dem Weihnachtsstern gefolgt ist, sucht sie noch immer das Christkind und füllt dabei Stiefel und Socken.

Hexen sind auch in Ungarn Ursprung für eine Tradition. Männer bauen ab dem 13. Dezember einen Stuhl aus sieben Holzarten. An Heiligabend wird er mit zur Christmette genommen. Dort stellt man sich auf den Stuhl und hält nach Hexen Ausschau. Wer eine entdeckt, rennt mit dem Stuhl nach Hause und verteilt unterwegs Mohnsamen. Die sammelt die Hexe auf, und bis sie dann zur Haustür kommt, ist der Stuhl verbrannt, die Gefahr gebannt.

In Teilen Spaniens bemalen Kinder einen Baumstamm mit einer Weihnachtsfigur und legen ein Tuch darüber. Dann wird gesungen und der Stamm geklopft, damit die Verdauung angeregt wird. Ja, richtig gelesen, die Verdauung, denn das Geschäft der Figur, des „Caganer“ sind Süßigkeiten und kleine Geschenke. Übersetzt bedeutet „Caganer“ übrigens soviel wie „Kleiner Scheißer“.