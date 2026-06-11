Bereits zum 19. Mal findet in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan die Sternwanderung statt. Ziel der Wanderung am Sonntag, 28. Juni, ist Körborn, wo an diesem Tag auch die Kerwe gefeiert wird. Insgesamt gibt es neun Strecken, die dorthin führen und sich in Länge (zwei bis 9,6 Kilometer) und Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Start ist um 11 Uhr an der Bushaltestelle bei Burg Lichtenberg (einfachste Route), um 10.30 Uhr an der Haltestelle am Breitsesterhof und um 9 Uhr am Friedhof in Dennweiler-Frohnbach. An zwei weiteren Strecken geht es um 9.30 Uhr am Auswanderermuseum in Oberalben und 9.50 Uhr am Wadenauer Hof sowie um 9.30 Uhr an der Gallushalle in Ulmet und 10.15 Uhr in Erdesbach los. Weitere Startzeiten: 9.30 Uhr am Friedhof in Altenglan, 9.45 Uhr am Dorfplatz in Blaubach, 9 Uhr in Haschbach und 9.30 Uhr am ehemaligen Haus der Kulinarischen Landstraße in Konken. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Bürgerbus während der Wanderung zur Verfügung steht. Ein Anschluss an die Gruppen sei jederzeit möglich. Wer teilnehmt, erhalte eine Urkunde. Weitere Infos gibt es auf www.vgka.de.