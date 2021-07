Ein 19-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B423 zwischen Brücken und Schönenberg-Kübelberg am Freitag in seinem Fahrzeug eingeklemmt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, verlor der 19-Jährige gegen 13.14 Uhr in einer S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Vermutlich sei der junge Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen. Die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg befreite ihn aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke für 45 Minuten voll gesperrt werden.