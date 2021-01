18 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind der Kreisverwaltung am Mittwoch gemeldet worden – zehn Fälle in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, sieben in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie ein Fall in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 1415; davon gelten 1192 Fälle als genesen, 50 Personen mit Corona-Infektionen sind gestorben. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, angibt, liegt im Kreis bei 111,1 – am Vortag lag dieser Wert bei 121. Würden die im Landkreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte mitgerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 105,1.